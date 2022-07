TS – Pinamonti, l’Inter non vuole perderlo: sconto all’Atalanta? Ecco il motivo

Andrea Pinamonti, dopo l'ottima stagione a Empoli, è tornato per fine prestito all'Inter, con cui ieri ha svolto la prima seduta di allenamento, ma è destinato a lasciare nuovamente i nerazzurri. Tuttavia, secondo Tuttosport, i vertici interisti non vorrebbero perdere completamente il controllo sull'attaccante classe '99:

"L'Inter continua a parlare con l'Atalanta per Andrea Pinamonti però, nel caso che - come tutto fa pensare - il centravanti dovesse salutare, Ausilio vorrebbe comunque mantenere il cordone ombelicale di Pinamonti attaccato all'Inter, questo grazie a un accordo che prevede un controriscatto a favore dell'Inter, anche a costo di fare uno sconto all'Atalanta sul cartellino. Scelta che dimostra quanto l'Inter creda nel ragazzo che, dovesse rimanere, sarebbe chiuso dalla LuLa. Però, in prospettiva, non si fa peccato a pensare che l'Inter voglia mantenere il controllo su Pinamonti anche per valutare se possa tornare come sostituto di Dzeko che, a fine stagione, saluterà".