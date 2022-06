Pinamonti saluta l’Inter, ma non più in prestito. Non solo il Monza, spunta la Fiorentina

Dopo l'ottima stagione con la maglia dell'Empoli, Andrea Pinamonti è pronto a una nuova avventura, ma non in prestito

"Andrea Pinamonti non può che essere soddisfatto della sua ultima stagione ad Empoli, chiusa con ben 13 gol all’attivo. Ed ora il centravanti conta di cambiare indirizzo con una destinazione stabile, non più in prestito. Anche l’Inter condivide questa soluzione, pregustando un incasso utile a far tornare i conti. Ma quanto costa il centravanti trentino? Diciamo che adesso possono bastare anche 10 milioni, una cifra interessante per un attaccante di appena 23 anni. Sinora ha bussato alla porta interista il Monza di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani, ma è stato solo una presa di contatto. Si attendono nuove puntate, così come bisogna vedere anche quali saranno le prossime mosse della Fiorentina, a caccia di un realizzatore di prospettiva da affiancare a Cabral", si legge su La Gazzetta dello Sport.