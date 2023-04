Pinamonti: “Retegui? Mie parole travisate. Ho fatto i complimenti ma alcuni non rispettano…”

Autore del momentaneo vantaggio del Sassuolo nella sfida contro il Torino, l'attaccante neroverde Andrea Pinamonti ha voluto così replicare agli attacchi dei suoi detrattori dopo alcune dichiarazioni che lo stesso aveva rilasciato sull'esordio di Mateo Retegui in nazionale azzurra: "Non voglio parlare perché ogni volta che lo faccio viene tutto travisato e succede sempre un casino come è avvenuto qualche giorno fa. Io non avevo criticato assolutamente nessuno, anzi avevo fatto i complimenti ma a quanto pare non serve perché le mie parole vengono comprese in maniera diversa. Sono contento del gol e per la squadra, basta.