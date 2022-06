Pinamonti-Torino? Affare complicato: ecco il motivo. “Ed è da escludere che…”

Andrea Pinamonti è tornato all'Inter dopo un'annata da protagonista con la maglia dell'Empoli. Sull'attaccante classe '99 c'è l'interesse di diverse squadre, una su tutte il Torino, che dovrà sostituire Belotti. "Il Torino aveva inizialmente pensato a lui come eventuale sostituto di Andrea Belotti ma le possibilità che l'operazione vada in porta sono al momento poche. A rendere molto complicato il passaggio di Pinamonti al Torino sono gli alti costi dell'operazione, in particolare la valutazione del cartellino del centravanti fatta dall'Inter. Da escludere inoltre che Pinamonti possa essere inserito come contropartita tecnica nell'eventuale trattativa per il trasferimento in nerazzurro di Gleison Bremer", spiega calciomercato.com che rivela come Cairo non voglia contropartite ma solo cash per il difensore brasiliano.