Pincolini: “Lautaro? Come i tennisti, vi spiego. I picchi di forma arriveranno quando…”

La cosa migliore sarebbe probabilmente tenere a Milano il giocatore durante la prossima sosta, ma non accadrà. "Non lo puoi fare perché Lautaro è tanto importante per l’Inter quanto lo è per l’Argentina e tutti sanno quanto i sudamericani tengano a tornare a casa e a giocare per la maglia della loro nazionale. Certo, se avesse due settimane per allenarsi, questo porterebbe alla risoluzione del caso ma in questo calcio non hai mai questi periodi di pausa in cui, come accadeva una volta, lavoravi e riuscivi pure a recuperare andando a “pulire il serbatoio” prima di rimetterci dentro benzina, alternando allenamenti specifici a quelli più generali.