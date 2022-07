Pinilla: “Vidal felice come un bambino, non vede l’ora di arrivare al Flamengo”

Arturo Vidal è pronto per indossare la maglia del Flamengo. L'ex attaccante Mauricio Pinilla, all'interno della trasmissione F 360 su ESPN, ha raccontato come il suo ex compagno di Nazionale stia vivendo questi momenti di attesa: "Ho parlato con Arturo. Sembra un bambino, è felice, non sta nella pelle, vuole giocare, mettersi la maglietta, vuole strapparla. La sua anima è tornata nel suo corpo dopo le battaglie fatte con l'Inter. Non vede l'ora di iniziare a giocare".