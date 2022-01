Letterio Pino: “Icardi tante volte vicino al Napoli. Qualche strascico da addio all’Inter”

Il giocatore ha lasciato il club nerazzurro e potrebbe averne risentito anche al PSG secondo quello che è stato il suo ex agente

È stato l'agente di Icardi e collabora con Wanda Nara, sua moglie. Pino Letterio, intervenuto a Radio Marte, ha parlato del possibile approdo dell'ex calciatore dell'Inter al Napoli. «È stato vicino al club di De Laurentiis tantissime volte. Il presidente l'ha trattato in prima persona, poi però per un motivo o per un altro il matrimonio non si è mai fatto. Magari sarebbero cambiate tanto le cose, sia per il Napoli che per il giocatore».