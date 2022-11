Pinto: “Ronaldo? Mai una possibilità per la Roma. Mourinho fondamentale per il club”

(ANSA) - ROMA, 19 NOV - "Abbiamo lanciato giovani come Zalewski e Volpato, stiamo lavorando tanto su questo aspetto. E Mourinho è stato fondamentale nella crescita del club". A dirlo è il general manager della Roma, Tiago Pinto, intervenendo al 'Thinking Football Summit' dove Mourinho ha vinto un premio alla carriera. Il manager giallorosso torna anche sui rumors estivi di mercato legati a Cristiano Ronaldo. "La verità è che non è mai stato una possibilità. Queste voci non hanno mai avuto basi" spiega Pinto.

Il dirigente spiega poi la necessità della Roma di fare i conti sul Fair Play Finanziario. "Quando il club è stato acquistato era in un momento difficile - prosegue -. Abbiamo dovuto effettuare una revisione completa della rosa per ridurre di molto il monte ingaggi e per migliorare la qualità della squadra". Poi una battuta finale sul Mondiale: "Come portoghese voglio che le cose vadano bene, ma devo anche dire che se il Portogallo non dovesse farcela vorrei che vincesse l'Argentina.