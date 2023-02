Pinto: “Di Zaniolo parleremo al momento giusto. Mercato difficile per tutti i club”

Le parole del dirigente giallorosso sul caso che ha visto coinvolto l'ex Inter e sull'ultima sessione di calciomercato

Eva A. Provenzano

In occasione della partita della Roma contro la Cremonese, Tiago Pinto, ds giallorosso, ai microfoni di Mediaset ha parlato del caso Zaniolo. O meglio, ha preferito rimandare ogni discorso dopo quanto accaduto. Il calciatore aveva chiesto di non giocare contro lo Spezia perché riteneva di dover lasciare la Roma, ma quando è arrivata al club un'offerta dal Bournemouth, lui ha rifiutato. In queste ore ha parlato con l'Ansa e spiegato il suo punto di vista. Spera di poter rientrare in campo con i suoi compagni presto.

-La lettera di Zaniolo che tende una mano alla Roma?

Negli ultimi dieci giorni ho parlato di Nicolò due o tre volte ma oggi non è il momento. Siamo concentrati solo sulla Coppa Italia. Al momento giusto parleremo con lui ma il focus adesso è solo su questa partita".

-Il rapporto di Zaniolo con i compagni?

Capisco la curiosità, è impossibile non parlare di questo ma il club ha bisogno di un paio di giorni per capire tutta la situazione ma in questo momento non posso dire di più.

-Quando sarà il momento giusto?

Vediamo, la prossima settimana.

-Se mi aspettavo di più dal mercato?

Sono sempre sincero, la prossima settimana parlerò di questo. Avevamo già migliorato tanto la squadra nelle scorse finestre, questo mercato è stato difficile per tutte le squadre e con tutti i paletti che avevamo. A parte la Premier che non ha problemi, in Italia tutte le squadre hanno avuto problemi in questo mercato. Abbiamo fatto quello che era possibile con i paletti che abbiamo, ma non sono molto contento di questo mercato come lo ero in estate.

(Fonte: Mediaset)