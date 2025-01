Pio Esposito, l’Inter si frega le mani: tra gli U19 meglio anche di Yamal

L'exploit di Pio Esposito sta assumendo contorni importanti. L'attaccante classe 2005 di proprietà dell'Inter si sta mettendo in mostra con la maglia dello Spezia, da capocannoniere in Serie B, trascinando la sua attuale squadra nella lotta per un posto nei playoff di Serie B. C'è chi invoca il suo rientro a fine stagione, in modo da metterlo subito a disposizione di Inzaghi magari anche per il mondiale per club, e chi invece lo lascerebbe ancora in prestito per un'altra stagione, ma tutti sono convinti che il suo futuro possa e debba essere in nerazzurro.