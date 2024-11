Il giovane attaccante, ancora in gol, trascina lo Spezia in testa alla classifica in concomitanza con il Pisa che ha una gara in meno

Gianni Pampinella Redattore 2 novembre 2024 (modifica il 2 novembre 2024 | 19:16)

Francesco Pio Esposito, ancora lui. Il giovane attaccante classe 2005 trascina lo Spezia al primo posto in classifica. L'attaccante è stato decisivo anche contro il Modena segnando il gol della vittoria grazie all'assist del fratello Salvatore. Per Esposito è il quinto gol in dieci gare, numeri che certificano una crescita incredibile da parte dell'attaccante considerato uno dei prospetti più interessanti del panorama calcistico italiano.

Dopo il prestito dello scorso anno in maglia bianca, in estate l'Inter ha deciso di prolungare il prestito fino al 30 giugno 2025. una scelta, quella del club nerazzurro, che sta pagando. Esposito, infatti, è il vice capocannoniere in Serie B dopo dieci giornate. Lo Spezia se lo coccola, l'Inter lo tiene d'occhio e si gode la crescita del suo giovane.