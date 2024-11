Quinto centro stagionale in Serie B per l'attaccante classe 2005, sempre più decisivo per le sorti dei liguri

Per il più piccolo di casa Esposito si tratta del quinto centro stagionale in Serie B, alla decima presenza. Un contributo importante per la formazione ligure, seconda in classifica e ancora imbattuta dopo 12 giornate. Un rendimento di assoluto livello per Pio, autore anche di 6 gol con la Nazionale U21.