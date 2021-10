Pioli: “Atalanta-Inter partita spettacolare con tante occasioni. Ibra non convocato”

Alla vigilia della sfida contro l'Atalanta, il tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato degli avversari e di Ibra ancora out

IBRAHIMOVIC - "Non so quanti anni possa ancora giocare, per il suo entusiasmo potrei anche dire che può giocare in eterno, con questa testa qui Zlatan supera qualsiasi difficoltà. Ha motivazione e passione per questo sport veramente incredibile. Zlatan non sarà dei convocati ma sta meglio, sfrutterà la sosta per recuperare e mi auguro che valga anche per i suoi compagni. Concentriamoci solo su domani, vogliamo farlo giocando una bella partita".