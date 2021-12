Milan, Pioli: “Anche noi campioni d’inverno un anno fa, è finita come sapete. Oggi…”

Intervenuto ai microfoni di Sky, Stefano Pioli ha parlato così dopo la vittoria di Empoli lanciando una frecciatina all'Inter

"La vittoria di oggi è pesante perché abbiamo giocato contro un avversario che gioca bene. Oggi contava vincere, ne avevamo bisogno per la classifica ma soprattutto per la fiducia e il momento. Non venivamo da partite belle, col Napoli non meritavamo di perdere. Avremo un mese di gennaio molto importante. Ogni vittoria vale 3 punti ma ci sono momenti in cui partite pesano di più e questa pesava. Stasera abbiamo giocato da squadra, sofferto e stretto i denti. Con spirito di gruppo come deve essere. Voto al 2021? Un voto alto, stiamo tornando di essere tornati competitivi. Abbiamo alzato l'aspettative ed è giusto così perché vogliamo provare a vincere. In campionato ci sono risultati strani perché si è alzato il livello, il girone di ritorno sarà difficile. Sono soddisfatto di quello che ha fatto la squadra e di come la squadra ha reagito. Rimaniamo un gruppo giovane. Li ho motivati facendo leggere certe critiche. Anche noi abbiamo vinto il titolo d'inverno e poi è finita come è finita. Abbiamo fatto tanti punti nel 2021, ma il nostro percorso è iniziato due anni e l'obiettivo è continuare a migliorarsi. Non è una frecciatina a nessuno, è la realtà".