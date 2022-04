Pioli: “Concentrati su domani. Dopo sconfitta Inter? Giovedì non ho parlato alla squadra”

Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di domani contro la Fiorentina a San Siro

"Dobbiamo ripartire dai due gol fatti, dentro quei due gol fatti c'è tanto delle nostre caratteristiche, dallo scatto in profondità di Leao, alla scivolata di Giroud, alla pressione di Rebic e Zlatan, alla zampata di Tonali all'ultimo secondo. Dobbiamo ripartire da questi atteggiamenti. Se siamo intensi e lavoriamo tutti per essere propositivi abbiamo più possibilità di vincere, dobbiamo farlo con continuità durante la gara. La Fiorentina è una squadra di alto livello, quindi anche il nostro livello dovrà essere alto. Quello che conta sarà il punteggio finale, dobbiamo pensare a far più punti possibile. Umore tifosi? Sono intelligenti, non è il momento di parlare ma di fare".

"Dopo la sconfitta dell'Inter? Giovedì mattina è stato l'unico giorno in cui non ho parlato con la squadra. Zlatan parla tutti i giorni con i suoi compagni, giovedì non credo che abbia detto qualcosa di speciale. Giovedì era il giorno meno indicato per dire qualcosa. Domani sarà fondamentale, ma dirò la stessa cosa prima del Verona. Non mi piace dire che sono tutte finali, noi abbiamo pensato sempre una partita alla volta. Non ci siamo mai abbattuti né esaltati. In settimana ho visto attenzione, determinazione e generosità. Domani dovremo fare una partita con queste caratteristiche"