Milan, Pioli: “Ibra o Lukaku? Mi tengo Zlatan tutta la vita. Derby, siamo pronti”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del derby contro l'Inter

IBRAHIMOVIC VS LUKAKU - "Nelle ultime due gare non siamo stati i soliti, domani dobbiamo essere una squadra attenta e determinata, per difendere bene e attaccare bene. Tra Ibra e Lukaku mi tengo tutta la vita Zlatan. Quello che è successo è ormai passato. Sarà una gara sentita ma anche grande rispetto e sportività".

DERBY NON DECISIVO - "Non è decisiva per le sorti del campionato ma è importante perchè siamo stati in testa per tutta la stagione. L'abbiamo preparata per l'importanza della gara".