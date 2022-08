Milan, Pioli: “Ho visto nei miei lo stesso entusiasmo del 2021-22. Sarà campionato equilibrato”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Udinese, il tecnico rossonero Stefano Pioli ha presentato così la sfida di San Siro

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan -Udinese, il tecnico rossonero Stefano Pioli ha presentato così la sfida di San Siro, che inaugurerà il campionato milanista:

"Secondo me non bisogna mediare. È un entusiasmo che dobbiamo assolutamente coltivare e dal quale trarre energia. La classifica si azzera, ma partiamo con la consapevolezza di quello che abbiamo fatto e di quello che siamo; se siamo così competitivi lo dobbiamo al nostro modo di lavorare, di curare i particolari e i dettagli, dal nostro modo di stare in campo, dai nostri atteggiamenti. C'è voglia di iniziare bene il campionato".