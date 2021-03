Pioli: “Pronti per una grande partita con lo United. Può darci ancora più slancio”

Alla vigilia della sfida coi Red Devils in Europa League ha parlato il tecnico dei rossoneri Pioli in conferenza stampa

"La settimana passata deve darci ancora più certezze sul nostro modo di stare in campo. Quando giochiamo con intensità siamo una buona squadra. Ci siamo preparati per fare una grande partita anche domani sera contro il Manchester. Non credo che sia una finale anticipata, visto che ci sono tante squadre che hanno la possibilità di vincere la competizione. E’ chiaro però che quello di domani sia uno scontro molto prestigioso, con due club di grande storia. Stiamo lavorando per realizzare i nostri sogni e tornare a vincere. Queste partite bisogna giocarle. Dobbiamo farlo al massimo e con grande convinzione e con grande rispetto. Affrontiamo una squadra molto forte, che è scesa dalla Champions League, e quindi è chiaro che un risultato positivo ci darebbe ancora più slancio per la gara di ritorno".