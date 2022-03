Pioli: “Inter molto forte, ma oggi il Milan meritava di vincere. Ritorno decisivo”

A Mediaset, l’allenatore del Milan Stefano Pioli ha parlato così dopo il pareggio nel derby d’andata di Coppa Italia contro l’Inter

A Mediaset, l’allenatore del Milan Stefano Pioli ha parlato così dopo il pareggio nel derby d’andata di Coppa Italia contro l’Inter: “Credo il Milan stia meglio perché ha fatto una bella partita. La squadra meritava di vincere per la prestazione messa in campo. Sono soddisfatto della prestazione, l’Inter è molto forte, ma ce la possiamo giocare noi. Vorremmo provare a vincere qualcosa. Sappiamo dell’importanza della sfida col Napoli di domenica, una partita stimolante e motivante, più sono alti e difficili gli ostacoli e più diventa bello superarli.

Abbiamo giocato da squadra per tutta la partita, Bennacer e Kessié hanno fatto una grandissima partita. Tutti hanno fatto una gara di alto livello per me. Brahim Diaz inizialmente in panchina? Ho fatto tante valutazioni, ho preferito una squadra più di energia e gamba, siamo stati molto pericolosi e abbiamo sofferto poco. Ogni partita ha uno sviluppo diverso, siamo stati squadra e siamo stati bene in campo. Dispiace non aver vinto, credo meritassimo di vincere. Ora ci giochiamo tutto nel ritorno.