Pioli: “Rispetto l’Inter, derby grande opportunità. Frizioni interne? Vi dico che…”

"Abbiamo preparato un piano partita e lavorato tanto durante la settimana. Abbiamo una grande opportunità col derby di domani. Dobbiamo fare di tutto per coglierla. Si gioca la domenica per come ci si allena, a noi ultimamente non è riuscito. La settimana di lavoro per tutto è stata ottima. Che l’Inter arrivi meglio, che abbia fatto meglio anche nelle coppe sì, noi abbiamo fatto meglio l’anno scorso in campionato e possiamo far meglio anche quest’anno. Solo le persone mediocri non commettono certi errori, le critiche non sono eccessive. Per gli atteggiamenti visti rimango ancora più convinto di allenare un gruppo speciale. Ora dobbiamo dimostrare che il Milan non è finito".