Pioli: “Ko ci fa molto male, è un duro colpo. Fatichiamo a rimanere squadra”

"Il primo tempo non è stato all'altezza, troppi errori, dopo la partita è diventata complicata. Abbiamo provato a riaprirla a inizio secondo tempo, ma facendo troppo poco. Non siamo abituati a fare questi errori, poi gli avversari ti puniscono. Non è il nostro momento migliore soprattutto mentalmente, dobbiamo fare di più e meglio. Come si riparte? Si riparte lavorando meglio per tornare al nostro livello. Questa sconfitta ci fa molto male, ma la stagione ci aspetta e dobbiamo tornare a giocare come sappiamo.