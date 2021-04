Pioli: “Futuro? Vado avanti per la mia strada. Sempre avuto il sostegno del club”

Alla vigilia della gara contro il Benevento, Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa

Alla vigilia della gara contro il Benevento, Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa per presentare la gara del Meazza. Queste le dichiarazioni del tecnico rossonero: "Abbiamo fatto un grandissimo girone di andata, mentre nel ritorno stiamo facendo meno bene. Dobbiamo essere più compatti e determinati, subiamo qualche gol di troppo e non concretizziamo quanto creiamo. Questa squadra ha sempre avuto gli atteggiamenti giusti".

"Attraverso queste sfide e queste difficoltà un gruppo giovane come il nostro può crescere ancora. Abbiamo passato momenti felici e positivi, dobbiamo dimostrare che sappiamo superare anche quelli difficili. Ho visto una squadra determinata, ma dobbiamo dimostrarlo domani in campo. Futuro? Ho sempre avuto il sostegno del club e della proprietà. Sono in un grande club e quindi le aspettative sono alte. Ora pensiamo alle ultime partite, poi faremo tutte le valutazioni. Io sono convinto di quello che sto facendo e del mio lavoro. Vado avanti per la mia strada".