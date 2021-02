Pioli: “Handanovic non parava così da tempo. Nei primi 45′ dovevamo fare di più”

Le parole del tecnico rossonero a DAZN dopo la sconfitta per 3-0 nel derby conto l'Inter

Marco Astori

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta rossonera per 3-0 ai danni dell'Inter. Queste le sue parole: "E' pesato molto il gol subito dopo 5 minuti, abbiamo fatto fatica a trovare ritmo e qualità per trovare spazio. Abbiamo permesso all'Inter di fare la partita dove è più forte, aspettare e ripartire. Ci è mancato ritmo, l'abbiamo messo nel secondo tempo: non siamo riusciti a fare gol quando meritavamo il pareggio. Sul secondo gol dovevamo chiudere prima: sul secondo tempo della mia squadra non ho niente da dire, nel primo potevamo fare di più.

Ibra? Un centravanti viene condizionato molto dalla prestazione della squadra. Nel primo tempo siamo riusciti a creare poco, ci è mancata precisione nell'ultima giocata. Nel secondo abbiamo avuto tante occasioni, Handanovic era da tempo che non parava così tanto e bene. Potevamo stare in partita di più, la squadra ha dato tutto: è stata una settimana difficile ma ci riprenderemo.

L'Inter prende posizioni non facili in costruzione per il nostro sistema di gioco: abbiamo provato ad indirizzarli ma non sempre ci siamo riusciti. Non siamo stati aggressivi per non aprire troppo il campo. Quando lo siamo stati qualcosa l'abbiamo concesso. Poi la gestione di Handanovic è sempre precisa e lucida, è difficile portare via la palla. La nostra forza è sempre stato l'equilibrio e credere nel nostro lavoro.

Se un anno fa ci avessero detto che a questo punto ci saremmo trovati secondi, tutti avrebbero fatto i salti di gioia. Il derby lo sentivamo molto, dovevamo fare di più. Ma questo non ci fa scordare il nostro percorso, in queste tre partite non siamo riusciti a mettere il massimo delle nostre qualità. La serata storta è stata quella di Spezia, non oggi: ci spiace molto, ma la partita l'abbiamo fatta con serietà e generosità. Bisogna alzare il livello in situazioni che ci hanno visto al di sotto. Quando perdi devi lavorare meglio.

C'è un tema fisico? I dati che abbiamo non sono inferiori rispetto agli avversari. Abbiamo fatto i preliminari, abbiamo avuto infortuni: quindi chi ha giocato spesso ha giocato troppo, gli altri devono trovare la condizione. Dobbiamo essere positivi del lavoro, malgrado l'impegno europeo stiamo facendo buone cose. E' stata la prima settimana negativa della stagione. Ibra sostituito? Ha chiesto lui il cambio, ha avuto un crampo al polpaccio".