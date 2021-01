Pioli: “Ibrahimovic ha chiesto scusa nello spogliatoio. Inevitabile che nell’ultima mezz’ora…”

“Espulsione? Determinante. Non doveva succedere purtroppo è successo. Abbiamo pagato nell’ultima mezz’ora la fatica, non siamo riusciti a portare a casa un risultato positivo al quale tenevamo. Ibra ha chiesto scusa nello spogliatoio, sa di avere messo in difficoltà la squadra. Da grande campione che è. Non è facile rimanere alti con un giocatore in meno. La pressione dell’Inter è stata forte ed era inevitabile che ci abbassassimo di più”. Con queste parole Stefano Pioli ha commentato la sconfitta contro l’Inter nel derby di Coppa Italia.

(Inter TV)