Pioli: “Milan deve essere convinto delle proprie potenzialità. Ibra non invecchia mai”

Il tecnico dei rossoneri Pioli ha commentato a Dazn la gara disputata contro la squadra di Sarri

"Il Milan deve essere convinto delle proprie potenzialità, abbiamo messo in campo più qualità della Lazio e abbiamo vinto meritatamente. Leao è già un punto di forza, ha solo 22 anni, deve diventare ancora più efficace sotto porta. Il bello di allenare questi giocatori è che hanno caratteristiche diverse, ma chiunque metto in campo abbiamo equilibrio. Ibrahimovic non giocava da 4 mesi, è entrato bene. La posizione di Florenzi ci ha dato dei vantaggi. Ibra non invecchia mai, ha una grande passione. Per lui competere per vincere in partita, in allenamento è uno stimolo. Ogni giocatore ha le sue caratteristiche morali e bisogna essere bravi a toccare le corde giuste. Abbiamo dei giocatori di spessore. La strada la può indirizzare l'allenatore poi ci sono i giocatori. Dobbiamo continuare con questo spirito, cercare di vincere ogni singola partita. Siamo stati molto bravi coi giocatori offensivi. Dobbiamo sognare di notte e lavorare di giorno".