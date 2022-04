Pioli: “Gol annullato? Guarda la reazione di Handanovic…”. E lascia l’intervista

Dopo la semifinale di ritorno con l'Inter, l'allenatore del Milan Pioli ha commentato a Mediaset la prova dei suoi nel derby e non solo

Dopo la sconfitta per 3-0 nella semifinale di ritorno con l'Inter, l'allenatore del Milan Stefano Pioli ha commentato a Mediaset la prova dei suoi nel derby e non solo: "Sensazioni difficili, volevamo vincerla, non ci siamo riusciti, contro un avversario forte. Il risultato è pesante e netto, non credo ci sia stata tutta questa differenza, ma hanno sempre segnato nei momenti giusti. Il 2-1 ci avrebbe dato la possibilità, poi è diventato più difficile. Loro hanno giocato con più qualità, noi abbiamo commesso qualche errore. Non era la nostra serata. Questa è l’opportunità di dimostrare di essere davvero forti ora per pensare alle ultime 5 di campionato e giocarci tutti da qui alla fine.