Pioli: “Cambio modulo? Eravamo in difficoltà sulle reti subite. Leao? Ho scelto…”

A pochi minuti dal fischio d'inizio di Inter-Milan, Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni del tecnico rossonero: "Non conta la settimana che abbiamo sviluppato, conta cominciare bene la partita e giocarla con attenzione. Cambio modulo? I nostri numeri delle precedenti partite ci vedevano nettamente in difficoltà sulle reti subite. Dobbiamo avere più densità e proporre gioco. Leao? Ho scelto di giocare con due punte vicine e poi Rafa sarà molto utile a partita in corso".