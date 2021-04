Pioli: “C’è delusione, ora il cammino per la Champions si complica molto”

Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha commentato ai microfoni di Sky Sport il 3-0 subito all'Olimpico contro la Lazio

"Come spesso succede quando si perdono queste partite i nostri avversari meglio di noi negli episodi. Abbiamo avuto occasioni per pareggiare, mi aspettavo di più dalla squadra. La partita è diventata molto complicata sul 2-0 e non vedo come possa non essere fallo quello su Calhanoglu. È andato anche a rivederlo ed è evidente che Leiva prende Calhanoglu. Noi dovevamo fare di più, ora dobbiamo dimostrare di essere forti. Questa è una sconfitta pesante. Non è questione di paura, se vai sotto contro queste squadre le metti nelle condizioni migliori. Sul primo gol eravamo anche messi bene e questa cosa ci sta capitando spesso nelle ultime gare. I nostri errori ci sono, dobbiamo fare meglio per chiudere bene il campionato, però l'episodio del secondo gol ci ha reso la partita difficile. Ibra? Abbiamo bisogno di tutti, dovrebbe essere a disposizione per sabato. Non dovevamo rimanere 2-2 contro Correa e Immobile, ma poi abbiamo perso un po' di equilibrio. C'è delusione perché era una partita importante, non una gara pessima, ma bisogna fare di più. Corsa Champions si complica molto, le avversarie vanno forte, ma siamo lì e non dobbiamo piangerci addosso. So di allenare una squadra intelligente e con carattere e mi aspetto una reazione importante. La squadra saprà tirare fuori il massimo, dobbiamo tornare a vincere".