Pioli: “Buon risultato, adesso testa al campionato. Momento determinante per…”

Al termine di Manchester United-Milan, Stefano Pioli ha commentato la gara ai microfoni di Sky Sport. Questa l'analisi del tecnico rossonero: "Stiamo lavorando per crescere e per ritornare a vincere. Queste sono le partite che ci fanno crescere, dove ti devi mettere in discussione. Noi vogliamo arrivare in fondo e per farlo devi superare questi ostacoli. Quello di oggi è un buonissimo risultato, ma il turno è tutto da guadagnarsi perché gli avversari sono forti. Tanta soddisfazione per questo risultato, adesso ci ributtiamo sul campionato, pochissimo tempo per recuperare ma i ragazzi sono veramente bravi per spirito e determinazione".