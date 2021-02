Pioli: “C’è il rimpianto per quelle clamorose occasioni. Come l’ha presa Ibra? Perché…”

Al termine di Milan-Inter, l'allenatore rossonero ha analizzato la gara ai microfoni di Sky Sport

"Adesso dobbiamo voltare pagina e pensare alla partita di Europa League. Non ho mai messo le mani avanti quando mi chiedevate sul nostro obiettivo. Non dimentichiamoci da dove siamo partiti. Conosciamo le nostre qualità, chiaro che in questa settimana non siamo riusciti ad alzare il nostro livello, non siamo ridimensionati. Oggi abbiamo provato una costruzione diversa, dobbiamo capire quello che ha funzionato e quello che non ha funzionato. Come l'ha presa Ibra? Perché secondo te Romagnoli o Donnarumma, l'hanno presa bene? Oggi è stato un peccato non pareggiare quando stavamo dominando la partita. Oggi solo per sfortuna non siamo riusciti a pareggiare la partita, non per demerito".