Pioli: “Milan, devi essere consapevole. Si perde troppo tempo e si paga in Europa”

Ecco le dichiarazioni a DAZN dell'allenatore del Milan dopo il pareggio per 1-1 all'Allianz Stadium contro la Juventus

Così Stefano Pioli , allenatore del Milan, ha parlato a DAZN dopo il pareggio per 1-1 sul campo della Juventus: "Siamo venuti qua per vincere la partita, nei primi minuti abbiamo trovato una Juve migliore di noi. Poi siamo migliorati, nel secondo tempo sicuramente molto meglio noi. Abbiamo provato a vincerla, è stata una prestazione positiva”.

“I meriti glieli do tutti i giorni, ha grandissima intensità e qualità. Gioca in tutti i ruoli, ci sta dando una mano con Olivier e Ibra fuori. Credo che abbia nelle sue qualità giocate importanti che possono aiutarci a rompere le partite. Non abbiamo fatto una prestazione inferiore alle precedenti, bisogna contare il valore dell’avversario. Abbiamo giocato un buon calcio. Abbiamo subito un gol in cui abbiamo commesso errori, un gol che ha permesso alla Juve di difendere basso. Non mancano le idee, la volontà e lo spirito di squadra: abbiamo provato a vincere la gara e questo è importante”.