Pioli: “Orgoglioso dei miei giocatori. Ho detto loro che sono dei leoni”

Il tecnico del Milan ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria dei rossoneri di questa sera contro la Lazio

Sono orgoglioso dei miei giocatori, l'abbiamo approcciata non come volevo. la squadra è stata brava e attenta e vogliosa di vincere una partita importante, Da qui alla fine saranno tutte partite così. Ho detto alla squadra che sono dei leoni, il leone non è il più intelligente lo scimpanzé è più intelligente, non è il più veloce forse il giaguaro è più veloce e non è il più grande perché lo è l'elefante. Ma sa che deve mangiare e si sveglia con quella fame di mangiare e ci dobbiamo svegliare con quella fame. Emozioni bellissime, siamo pieni di situazioni. Quando vinci partite così è giusto festeggiare. Quello che conta è solo la prossima partita. Vedremo alla fine. Siamo partiti per provare a migliorare il campionato scorso. Siamo lì e vogliamo starci fino all'ultima giornata.