Pioli: “Vogliamo essere ancora protagonisti. Iniziato prima per fare le cose bene”

Il tecnico del Milan ha parlato nel primo giorno della nuova stagione, oggi infatti è partita la stagione dei rossoneri

(ANSA) - MILANO, 08 LUG - "Abbiamo iniziato prima rispetto a quanto logico ma per fare le cose in modo giusto, con calma, per sfruttare al meglio questo periodo. Vogliamo essere protagonisti ancora": lo dice il tecnico del Milan Stefano Pioli nella conferenza stampa organizzata il giorno del raduno della squadra rossonera.