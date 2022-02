Milan, Pioli: “Dobbiamo nutrirci dell’entusiasmo ma non abbiamo ancora vinto nulla. Il derby…”

Intervenuto ai microfoni di DAZN, Stefano Pioli ha parlato così dopo la vittoria del Milan contro la Sampdoria

"Dobbiamo nutrirci di questo entusiasmo, siamo stati bravi a creare l'ambiente giusto ed è giusto assorbire le energie e metterle in campo. Non è facile giocare così 95', cercheremo di chiudere prima le partite ma miglioreremo. Abbiamo chiuso una settimana importante. Lo step di chiudere le partite? Lo stiamo facendo. Ci siamo accontentati troppo nel primo tempo, nel secondo abbiamo creato ma non abbiamo trovato le conclusioni giuste anche per merito del loro portiere. Le partite si possono vincere anche 1-0, abbiamo lasciato quasi niente agli avversari e questa crescita sta arrivando ad una buona maturazione. Merito del lavoro di tutti, fa parte del nostro percorso. Due anni fa avevamo meno esperienza, Ibrahimovic ci ha fatto crescere tantissimo e sarà ancora determinante. Adesso tutti possono essere determinante, abbiamo un'identità di gioco che ci permette di giocarcela sempre. Abbiamo capito che la prestazione dipende solo da noi, il risultato ha tante variabili che lo condizionano. Leao? Ho alternative molto valide, sono soddisfatto della sua prestazione. Deve continuare così, in ogni partita può essere decisivo. Bisogna stare in partita e correre tanto, preferisco toglierlo al 60' ma dopo che ha dato tutto. Leao e Maignan sono stati perfetti sul gol. Aria diversa? Si respira un'aria positiva, c'è grande fiducia e convinzione ma sappiamo cosa poteva succedere con un risultato diverso nel derby. Non abbiamo ottenuto nulla, se non due punti in più della classifica dell'anno scorso. Testa alla prossima partita, cerchiamo di far crescere il nostro livello".