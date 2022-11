Pioli: “Milan sta bene, vogliamo fare bene sia in Serie A che in Champions”

Stefano Pioli ha parlato a Sky Sport nel pre partita di Milan-Spezia. Queste le sue dichiarazioni: “Veniamo da una sconfitta in campionato, vogliamo ripartire subito. Per quello che ho visto il Milan sta bene, le scelte che ho fatto sono in base alle condizioni dei miei giocatori. Origi? Sta bene, fisicamente e mentalmente sta bene. È un giocatore forte, mi aspetto sempre tanto dai miei giocatori. È pronto per fare una buona partita”.