Pioli: “Arriva il momento decisivo della stagione. Non vogliamo avere rimpianti”

Il tecnico del Milan ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di domani contro la Sampdoria

(ANSA) - MILANO, 02 APR - "Arriva il momento decisivo della stagione. Le partite saranno complicate e difficili ma dobbiamo dare il massimo perché vogliamo arrivare alla fine senza il minimo rimpianto": lo dice il tecnico del Milan Stefano Pioli alla vigilia della sfida contro la Sampdoria, partita in cui i rossoneri vogliono consolidare il secondo posto in classifica e provare ad avvicinarsi ulteriormente alla vetta, ora lontana sei punti.

""Crediamo totalmente in quello che facciamo. Serenità, fiducia e tanto lavoro è il nostro modo di operare. La lotta si farà molto dura - ammette Pioli - ma dobbiamo pensare alla Samp, buonissima squadra che arriverà molto motivata, allenata da un grande allenatore che stimo in modo particolare perché è il tecnico che mi ha dato molto di più nella mia carriera di giocatore".

"Ibra sta bene, ci siamo sentiti quotidianamente come con gli altri. E' contento di essere tornato in Nazionale e a disposizione con noi. Stanco? No, ha fatto due allenamenti di livello, è arrivato in buonissime condizioni. Tutto a posto. Non avremo tutti a disposizione, siamo ancora lontani da quello che desidererei. Ci auguriamo di arrivarci vicini già dalla prossima, vogliamo non avere rimpianti e crediamo che dieci partite vanno affrontate con grande decisione".