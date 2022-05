Milan, Pioli: “Il lavoro non è ancora finito, dobbiamo fare un’altra settimana al massimo”

Il Milan batte 2-0 l'Atalanta di Gian Piero Gasperini a San Siro con le reti di Leao e Theo Hernandez e si porta a un solo punto dal titolo

"Il lavoro non è ancora finito, dobbiamo fare un'altra settimana al massimo, concentrati e sereni. Sono molto soddisfatto, perché abbiamo giocato contro una squadra forte. Siamo stati molto bravi in fase difensiva, concedendo poco, e bravi in fase offensiva, trovando soluzioni. Non abbiamo mai perso lucidità, credendoci sempre. E' un premio al talento, alla voglia di lavorare di squadra. Le partite precedenti ci hanno insegnato che, standoci dentro con la testa, abbiamo tutto per poterle vincere. Da parte dei miei giocatori vedo un atteggiamento positivo, li vedo bene: concentrati, sereni, determinati. I tifosi ci danno una grande carica. Dobbiamo pensare a fare un'altra settimana così. Ho fatto vedere loro un'intervista di Kobe Bryant, che sul 2-0 nelle finali NBA diceva: 'Il lavoro non è finito'. Abbiamo fatto tanto, ma non tutto".