Milan, Pioli: “Classifica ancora virtuale, il campionato sarebbe più regolare se tutti…”

Ai microfoni di Sky Sport dopo Milan-Empoli, Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha commentato così il match di San Siro

"Dobbiamo ragionare sempre sulla prossima partita. Siamo lì a lottare, dobbiamo sempre pensare che la prossima partita è quella più importante. Classifica stupenda? Sì, ma ancora virtuale. Credo che sarebbe molto più regolare se tutti avessero già disputato le stesse partite, ma ci affidiamo agli organi preposti. Era una partita difficile, complicata, ma l'abbiamo gestita bene. Abbiamo sbagliato qualche passaggio in uscita, trovando un avversario che correva tanto e bene. In difesa abbiamo concesso veramente poco. Se parlo di scudetto? Sì, all'ultima giornata. Se firmo per il secondo posto? Non firmo nulla, voglio vedere questa applicazione e questo spirito in tutte le partite. Siamo concentrati su Cagliari. La Juventus è dentro il discorso scudetto, in 9 partite ci sono 27 punti e sono tantissimi".