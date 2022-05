Milan, Pioli: “Altro passo avanti, lavoriamo per un traguardo importantissimo. Chi vincerà…”

Un gol di Leao a una decina di minuti dal termine regala la vittoria al Milan contro la Fiorentina e avvicina i rossoneri allo scudetto

"La squadra ha giocato e lottato, siamo stati continuamente pericolosi e abbiamo subito poco. E' un altro passo in avanti, vogliamo dare soddisfazioni ai tifosi, che sono spettacolari. Il gol è stato una liberazione dopo tante occasioni, abbiamo avuto la giusta mentalità, lavorando sempre di squadra. Quando le partite sono così sul filo del rasoio ovvio che ci sia un po' d'ansia, lavoriamo per un traguardo importantissimo. Stiamo facendo passi avanti. Il club ci ha dato fiducia, i dirigenti credono nel mio lavoro. Tutti insieme siamo positivi. Maldini e Massara sono spettacolari, ci sono sempre vicini. La squadra che vincerà sarà quella che, per un motivo o per l'altro, avrà dimostrato di essere la migliore".