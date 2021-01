Pioli: “Vogliamo reagire subito, teniamo alla Coppa Italia. In campionato sarà un’altra storia”

Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato a Milan Tv della sfida di domani sera contro l’Inter valida per i quarti di Coppa Italia:

“È una competizione a parte ed è anche più semplice da affrontare. Partita unica, una competizione alla quale teniamo. Poi il campionato sarà un’altra storia, il derby arriverà tra un mese con in mezzo altre partite importanti. È una partita importante e cerchiamo di affrontarla nel miglior modo possibile. La volontà è quella di tornare subito a mettere in campo una prestazione positiva. Faremo di tutto per arrivare fino in fondo, tutte le grandi si giocano quarti e semifinali. Non siamo stati fortunati nel sorteggio, il nostro è il quadrante più forte. Bennacer sta meglio ma ci sarà in campionato, Calhanoglu ancora out. Abbiamo avuto qualche problema con Mandzukic, Tonali e Kalulu e capiremo solo domani mattina se saranno disponibili. Siamo una squadra solida e competitiva, ma sappiamo di dovercela giocare con altre squadre competitive. Sabato abbiamo avuto la prova che quando non giochi su certi livelli poi rischi di soccombere. Non ho dormito perché ho rivisto la partita, è importante la comunicazione alla squadra il giorno dopo. Saper dire le cose giuste è la cosa più importante. Avere pressioni è un privilegio vuol dire essere arrivato a un buon livello. Vogliamo essere ambiziosi e vincere tutte le partite. Siamo in un grande club giusto che ci siano aspettative e privilegi. Tomori? Ha belle caratteristiche e qualità, gli serve tempo per entrare nei nostri meccanismi”.