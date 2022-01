Pioli: “Sconfitta responsabilità nostra e dell’arbitro. Juve e Inter ci daranno la carica”

Dopo la pesante sconfitta casalinga subita dal Milan allo scadere con lo Spezia, ha parlato il tecnico dei rossoneri

"Ho provato a calmare i miei giocatori senza riuscirci, infatti poi abbiamo perso lucidità e abbiamo preso gol. Responsabilità nostra ma da dividere con la direzione arbitrale. L'arbitro ci ha chiesto scusa, ha fischiato un fallo che non era nemmeno fallo. Dovevamo chiuderla nel primo tempo, dovevamo vincerla e alla fine l'abbiamo addirittura persa. Dobbiamo subito reagire. Abbiamo mosso bene la palla, il loro portiere ha fatto parate incredibile e noi siamo stati poco efficaci sotto porta. Tutto dipenderà dalle prossime partite, non ci voleva questa battuta a vuoto. Non siamo riusciti a portare a casa una vittoria che volevamo fortemente. Campionato ancora lungo tutti possono avere una giornata storta, noi l'abbiamo avuta stasera. Credo che dopo una sconfitta del genere è un bene che arrivino partite così importanti, di cartello, per ritrovare subito la faccia. Questi avversari ci daranno grande voglia e motivazione. Oggi non meritavamo la sconfitta, l'errore è stato subire il pareggio. Non siamo riusciti a vincerla, non solo per nostra responsabilità, ma ci darà grande carica per le prossime partite".