Pioli: “Veniamo da una sconfitta, vogliamo ripartire subito col piede giusto”

(ANSA) - MILANO, 30 SET - "In bocca al lupo per l'esordio di domani. Non è facile arbitrare". Lo dice l'allenatore del Milan, Stefano Pioli, commentando, alla vigilia della sfida contro l'Empoli, il debutto in Serie A della prima arbitro donna, Maria Sole Ferrieri Caputi, che dirigerà Sassuolo-Salernitana. "Serve grande rispetto con gli arbitri. L'introduzione della tecnologia - aggiunge Pioli - credo possa permettere agli arbitri di scendere in campo più sereni. Possono sbagliare come sbagliamo noi, ma la tecnologia li può aiutare".