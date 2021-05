Pioli: “Scudetto? L’Inter ci ha messo anni e soldi. Su Superlega e Donnarumma…”

Le dichiarazioni dell'allenatore del Milan, Stefano Pioli, nella lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato ai microfoni del Corriere della Sera. Il tecnico di Parma ha rilasciato una lunga intervista, trattando vari temi tra passato, presente e futuro dei rossoneri e non solo. Si parte dal ritorno in Champions: "La bella addormentata si risveglierà nella sua casa: in mezzo ai più grandi club. Prima dell’Atalanta ho chiesto ai ragazzi: volete ancora giocare col Rio Ave o è ora di City, Psg, Bayern?".