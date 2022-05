Milan, Pioli: “La vittoria nel derby ci ha dato forza. Mi veniva da ridere quando dicevano…”

In conferenza stampa, l'allenatore del Milan, Stefano Pioli, ha parlato in questi termini dello scudetto appena conquistato dai rossoneri

Come ho fatto a mantenere la calma nonostante le vostre domande?

"E per gli errori arbitrali? Se non fosse arrivato per colpa della sconfitta con lo Spezia sarebbe stato difficile da digerire, meglio che sia andata così".