Pioli: “Scudetto? Ci crediamo perché siamo forti. Ci manca uno step per essere vincenti”

Andrea Della Sala

Alla vigilia della sfida di domani contro il Genoa, il tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato della lotta scudetto e della partita di domani:

I tifosi sono un'arma in più per noi. Ci danno energia e dobbiamo cercare di fare bene da qui alla fine. Noi in questo momento giochiamo per vincere. C'è delusione quando non ci riusciamo, ma il giorno dopo viene trasformata in concentrazione. Ho visto grande determinazione, dobbiamo fare uno sforzo in più tutti. Zlatan non sarà disponibile per una settimana, dieci giorni. Recuperiamo Bennacer e Rebic che possono giocare dall'inizio.

Las quadra ci crede non solo perché lo ha detto Calabria, ma per come sta giocando. Continuamente creiamo più dell'avversario. Giusto crederci perché siamo forti, siamo stati davanti a tutti per tanto. Tutti insieme siamo più forti, non abbiamo non vinto per sfortuna, dobbiamo fare di più. Ci crediamo fino alla fine. Se siamo ancora in lotta per scudetto e Coppa Italia significa che tutti i giocatori del Milan hanno dato il massimo.

Non dipende più da noi? Non cambia niente, io dicevo dipende da noi per il nostro gioco. Dobbiamo cercare di vincerle tutte, poi alla fine faremo in conti. Abbiamo le qualità per fare tanti punti. Kessié sta bene e sarà con noi fino alla fine. Stagione ancora parziale, non è il momento di fare i bilanci. Dobbiamo fare più punti possibili e rimanere in lotta per lo scudetto fino all'ultimo.

I numeri di quest'anno sono una conferma, siamo tornati a essere una squadra competitiva. Ora dobbiamo diventare vincenti e serve uno sforzo in più. Ibra? Problemi fisici ci sono per tutti, nessuna scelta sbagliata, è andata così. Ha l'intelligenza e il coraggio per fare la scelta migliore per il futuro. Noi dobbiamo vincere, dobbiamo fare gol. Non è solo merito dei difensori che non prendiamo gol, tutti stanno lavorando bene.