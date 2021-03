Pioli: “L’Inter ha preso slancio dopo uscita dalle coppe. Provate a toglierle Lukaku e Lautaro…”

Il tecnico del Milan ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta casalinga con il Napoli

"La squadra era competitiva, avversario con qualità. Non siamo stati precisi e il gol preso è arrivato quando noi stavamo facendo meglio di loro. Cosa pensi guardando la classifica? Abbiamo perso un'occasione, non siamo riusciti a ripeterci. Non basta una buona gara per battere il Napoli. Dobbiamo pensare alla prossima gara di Europa League e poi alla Fiorentina. L'Inter ha preso molto slancio, ne ha vinte tantissime. È andata fortissima dopo l'esclusione dalla Champions, noi non ci guardiamo ne avanti ne dietro, pensiamo a fare più punti possibili. In costruzione dovevamo essere più veloci, abbiamo giocato troppo in orizzontale. Sul gol preso potevamo gestire meglio la palla e la transizione. Abbiamo avuto una grande occasione con Leao, il rigore c'era di più che non c'era. Tante partite senza Zlatan, senza Rebic, senza un attaccante. Provate a immaginare l'Inter senza Lautaro, Lukaku e Sanchez, la Juve senza Ronaldo, Dybala e Morata. Ho chiesto alla squadra uno sforzo da squadra speciale. Dovevamo essere più coraggiosi".