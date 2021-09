Pioli: “Milan giovane, ma maturo. Giroud convocato. Napoli? Me lo aspettavo”

Alla vigilia della sfida con lo Spezia di Thiago Motta, il tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa

"Insieme ai tifosi abbiamo più energia ed entusiasmo. Siamo partiti bene in casa, ma è solo l'inizio. Domani giochiamo in trasferta contro una squadra da rispettare".

La squadra è matura per arrivare in fondo?

"Mi aspettavo questo Napoli, è cambiato poco e ha aggiunto Anguissa che è forte. E' tra le migliori squadre del campionato, ha una rosa profonda. Che il Napoli fosse una pretendente per lo scudetto me l'aspettavo. La concorrenza per i primi quattro posti sarà tanta. Sono contento della mia squadra, la rosa è di alta qualità e ho tante soluzioni".

"Sono importantissime. Soprattutto ora che giochiamo ogni 3 giorni. Non è mai la quantità dei minuti in cui uno gioca, ma la qualità in cui uno gioca. Io metterei il tempo effettivo e time-out. E un'altra regola per avere un calcio più offensivo: dopo che si supera la metà campo non si può tornare indietro".