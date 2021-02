Pioli: “Non ha funzionato nulla, ma abbiamo le capacità per riprenderci. Fuori a testa bassa”

Il tecnico del Milan ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta rimediata in casa dello Spezia di Italiano

"Dobbiamo reagire, sicuramente lo faremo. Prima sconfitta, meritata, abbiamo messo in campo poca qualità e intensità. Sapremo rialzarci, brutta serata per tutti. Abbiamo sempre cercato di giocare, oggi non ci siamo riusciti, siamo andati in difficoltà e lo siamo stati per tutta la gara. Non ha funzionato niente, bisogna ripartire con forza e decisione. Consapevoli della partita negativa, ma anche delle nostre qualità. Dobbiamo dimostrare di non essere quelli di stasera, gli avversari sono forti, ma lo siamo anche noi. Partita preparata al meglio, probabilmente oggi meno lucidi nel reagire alle difficoltà che l'avversario ci ha proposto. Il poco ritmo ha favorito i nostri avversari. Stasera non ha funzionato nulla, bisogna assolutamente ripartire da lunedì. Brutta sconfitta, ma abbiamo le capacità per riprenderci. Rebic ieri ha avuto un trauma e non ha potuto scendere in campo. Spero di averlo già giovedì. Derby? In questo momento c'era troppa delusione dopo la partita, giusto uscire a testa bassa. Nello spogliatoio nessuno ha parlato".