Pioli: “Le esperienze negative mi hanno insegnato. Lo scudetto col Milan…”

«Ho vinto lo scudetto, ma ho avuto esperienze negative nella mia carriera e soprattutto quelle mi sono servite per guardarmi dentro e fare un esame di coscienza. Cos'è per me un esonero? Quando ti arriva è una mazzata, ti impediscono di chiudere un lavoro e spesso all'inizio lo ritieni ingiusto, se non quello di Palermo. Poi, passato il momento del dolore cerchi di capire i motivi che hanno portato a quell'esonero», ha aggiunto l'allenatore rossonero.