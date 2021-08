Pioli: “Abiatuati a vincere giocando bene. Una grande squadra vince anche giocando male”

Nel post partita di Milan-Cagliari il tecnico dei rossoneri Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Dazn

Vittoria per 4-1 per il Milan a San Siro col Cagliari . Nel post partita il tecnico dei rossoneri Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Dazn:

"Bellissima emozione a Genova, ma ritrovare qua i tifosi ci ha emozionato. Abbiamo giocato con ritmo intensità e siamo contenti della partita. Tonali ha lavorato tanto, ho trovato tre giocatori maturati, più forti: Tonali, Krunic e Leao. Due punte? Apertissimo a tutte le soluzioni, non credo che le posizioni iniziali facciano la differenza. Spero di recuperare tutti i giocatori forti. Avremo sette partite in 20 giorni, ci saranno possibilità per tutti. I miei giocatori si devono sentire tutti titolari se vogliamo avere un futuro positivo. Il girone di Champions è stimolante, dobbiamo considerarle delle opportunità. Ci serve per continuare a crescere. L'entusiasmo e la voglia bisogna portarli avanti. Ci saranno partite in cui faremo fatica e dobbiamo saper concretizzare. Ci stiamo abituando a vincere giocando bene, ma le grandi squadre sono quelle che vincono anche giocando male".